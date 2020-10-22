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Какой сегодня праздник: 22 октября
22.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знали ли вы, что в этот день в Австралии отмечается день вомбата? Австралийцы празднуют День вомбата по-разному: кто-то идет в зоопарк, чтобы посмотреть на вомбатов, кто-то носит футболку с изображением этого забавного животного. Некоторые даже готовят пироги и другую выпечку в форме вомбата. О том, чем еще примечательно 22 октября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 22 октября
В этот день в 1909 году женщина впервые совершила одиночный полет на самолете, этой женщиной стала француженка Элиза Дерош.
22 октября 1964 года Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель, отказался от Нобелевской премии.
В 1987 году 22 октября писателю
22 октября 2009 года официально вышел Windows 7.
Кто родился 22 октября
22 октября в православном календаре
В этот день православные чтут память апостола Иакова Алфеева, священномучеников Константина Сухова и Петра Вяткина, праведного Авраама праотца и племянника его Лота, преподобного Андроника и жены его Афанасии, священномученика Константина Аксенова, мучеников Еввентия и Максима воинов, святой Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского. Также в этот день произошло обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского.
Именины 22 октября
Именины у Максима, Петра, Константина, Якова, Авраама и Ефима.
22 октября в народном календаре
В народе ходило выражение: "Если с утра снег пойдет, то к вечеру будет сугробами снег лежать".
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Сегодня четверг, 22 октября. Этот день является 296-м в григорианском календаре, до нового года остается 70 дней.
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