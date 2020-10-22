Какой сегодня праздник: 22 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знали ли вы, что в этот день в Австралии отмечается день вомбата? Австралийцы празднуют День вомбата по-разному: кто-то идет в зоопарк, чтобы посмотреть на вомбатов, кто-то носит футболку с изображением этого забавного животного. Некоторые даже готовят пироги и другую выпечку в форме вомбата. О том, чем еще примечательно 22 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 22 октября

В этот день в 1909 году женщина впервые совершила одиночный полет на самолете, этой женщиной стала француженка Элиза Дерош.

22 октября 1964 года Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель, отказался от Нобелевской премии.

В 1987 году 22 октября писателю Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

22 октября 2009 года официально вышел Windows 7.

Кто родился 22 октября

22 октября в православном календаре

В этот день православные чтут память апостола Иакова Алфеева, священномучеников Константина Сухова и Петра Вяткина, праведного Авраама праотца и племянника его Лота, преподобного Андроника и жены его Афанасии, священномученика Константина Аксенова, мучеников Еввентия и Максима воинов, святой Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского. Также в этот день произошло обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского.

Именины 22 октября

Именины у Максима, Петра, Константина, Якова, Авраама и Ефима.

22 октября в народном календаре

В народе ходило выражение: "Если с утра снег пойдет, то к вечеру будет сугробами снег лежать".

22 октября в белорусском народном календаре