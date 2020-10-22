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Тест: Сколько известных личностей вы сможете узнать по фото?
22.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За время существования человечества великими умами был сделан огромный вклад в развитие общества. Благодаря удивительным открытиям и шедеврам литературы и искусства, многие гении стали известны всему миру. Сегодня мы вспомним некоторых легендарных талантливых личностей, о которых говорят и которыми восхищаются по сей день. Готовы к нашей проверке?
Ответы:
1. Томас Эдисон
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За время существования человечества великими умами был сделан огромный вклад в развитие общества. Благодаря удивительным открытиям и шедеврам литературы и...
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