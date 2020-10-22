Тест: Сколько известных личностей вы сможете узнать по фото?

Источник материала: Flytothesky





За время существования человечества великими умами был сделан огромный вклад в развитие общества. Благодаря удивительным открытиям и шедеврам литературы и искусства, многие гении стали известны всему миру. Сегодня мы вспомним некоторых легендарных талантливых личностей, о которых говорят и которыми восхищаются по сей день. Готовы к нашей проверке?

Ответы:

1. Томас Эдисон

2. Никола Тесла

3. Лев Толстой

4. Пабло Пикассо

5. Петр Чайковский

6. Дмитрий Менделеев

7. Сальвадор Дали

8. Эрнест Хемингуэй

9. Фридрих Ницше

10. Кристиан Диор

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