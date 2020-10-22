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Тест: На какой советский мультфильм похожа ваша жизнь?

22.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На какой советский мультфильм похожа ваша жизнь?

Вряд ли найдется человек, который не видел ни одного советского мультфильма. Эти добрые и жизненные истории мы знаем и любим с детства. А задумывались ли вы о том, что ваша жизнь похожа на одну из них? Те же декорации, те же роли… Мы уверены, что найдется множество совпадений. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и узнать, какой мультик напоминает вашу жизнь.

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Тест: На какое кино похожа ваша жизнь?

 
 
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Вряд ли найдется человек, который не видел ни одного советского мультфильма. Эти добрые и жизненные истории мы знаем и любим с детства. А задумывались ли вы о том,...
 
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