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Тест: На какой советский мультфильм похожа ваша жизнь?
22.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вряд ли найдется человек, который не видел ни одного советского мультфильма. Эти добрые и жизненные истории мы знаем и любим с детства. А задумывались ли вы о том, что ваша жизнь похожа на одну из них? Те же декорации, те же роли… Мы уверены, что найдется множество совпадений. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и узнать, какой мультик напоминает вашу жизнь.
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Вряд ли найдется человек, который не видел ни одного советского мультфильма. Эти добрые и жизненные истории мы знаем и любим с детства. А задумывались ли вы о том,...
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