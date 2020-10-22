Тест: На какой советский мультфильм похожа ваша жизнь?

Источник материала: Flytothesky





Вряд ли найдется человек, который не видел ни одного советского мультфильма. Эти добрые и жизненные истории мы знаем и любим с детства. А задумывались ли вы о том, что ваша жизнь похожа на одну из них? Те же декорации, те же роли… Мы уверены, что найдется множество совпадений. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и узнать, какой мультик напоминает вашу жизнь.

Еще один тест:

Тест: На какое кино похожа ваша жизнь?