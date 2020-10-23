Тест: Разбираетесь ли вы в законах физики?

Источник материала: Flytothesky





Все существующее в мире живет и функционирует согласно правилам и законам. Например, законы есть у каждого государства, правила правописания мы учим в школе, а правила этикета нам объясняют родители. Окружающий нас мир не стал исключением. Благодаря наблюдательности физиков были выведены закономерности природы, на которые опираются современные науки. Давайте проверим, хорошо ли вы помните физику.

Ответы:

1. Три закона Ньютона лежат в основе классической механики.

2. Согласно закону Гука упругие деформации прямо пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям.

3. Существует два закона Фарадея об электролизе.

4. E=IR – закон Ома

5. pV=const – закон Бойля-Мариотта

6. Q=U+A, где Q – количество теплоты

7. По закону Шарля давление данной массы идеального газа при постоянном объеме прямо пропорционально температуре.

8. Закон Авогадро был открыт в 1811 году.

9. Закон Ампера гласит, что параллельные проводники с токами одного направления притягиваются, а с токами противоположного направления отталкиваются.

10. Закон Кулона описывает силу взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами в зависимости от расстояния между ними.

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