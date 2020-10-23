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Тест: Разбираетесь ли вы в законах физики?
23.10.2020 09:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все существующее в мире живет и функционирует согласно правилам и законам. Например, законы есть у каждого государства, правила правописания мы учим в школе, а правила этикета нам объясняют родители. Окружающий нас мир не стал исключением. Благодаря наблюдательности физиков были выведены закономерности природы, на которые опираются современные науки. Давайте проверим, хорошо ли вы помните физику.
Ответы:
1. Три закона Ньютона лежат в основе классической механики.
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Все существующее в мире живет и функционирует согласно правилам и законам. Например, законы есть у каждого государства, правила правописания мы учим в школе, а...
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