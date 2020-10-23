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Просроченные, потрепанные, подмоченные: какие паспорта отберут на границе

23.10.2020 16:15 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Чаще всего белорусы с недействительными паспортами пытаются пересечь украинскую границу или границу в Национальном аэропорту Минск, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси. 

© Sputnik / Евгений Биятов
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"За две декады октября 2020 года белорусскими пограничниками у граждан Беларуси при пересечении границы изъято 12 недействительных паспортов", - рассказали в ГПК.

Одной из самых характерных проблем оказались истекший срок годности паспорта, вырванные страницы, размытые печати и фотографии.

Так, белорус, который некоторое время проживал в Турции, решил вернуться на родину через Национальный аэропорт. Пограничники выяснили, что мужчина пользовался просроченным паспортом пять лет. А жительница Барановичей пыталась выехать в Украину с документом, который нужно было заменить еще восемь лет назад.

А у кого-то в паспортах можно не досчитаться страниц. Так, в пункте пропуска "Мокраны" на белорусско-украинской границе пограничники отказали во въезде мужчине, у которого в паспорте отсутствовали шесть страниц.

А в пункте пропуска "Бенякони" пограничники обнаружили у одного из путешественников проблемы с паспортом другого характера – фото владельца документа настолько было размыто водой, что его невозможно было идентифицировать. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режима госграницы, испорченный паспорт изъяли.

А самая значительная часть проблем связана попросту с тем, что белорусы обращаются с паспортами недостаточно аккуратно. В итоге в документах невозможно идентифицировать все элементы защиты, и, соответственно, признать паспорт действительным.

 
Теги: Минск
 
 
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За двадцать дней октября этого года пограничники при пересечении границы изъяли у белорусов 12 недействительных паспортов.
 
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