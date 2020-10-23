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Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?
23.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Географию можно сравнить с огромной энциклопедией «Все обо всем». Полюбив в эту науку, мы получаем шанс узнать так много интересного о планете Земля! Мы погружаемся в красоты мира, начинаем понимать многие закономерности и законы как природы, так и государств. Многое ли вы знаете из области географии? Сейчас мы это выясним с помощью непростого теста:)
Ответы:
1. 6852 – количество островов Японского архипелага.
Еще один тест:
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Географию можно сравнить с огромной энциклопедией «Все обо всем». Полюбив в эту науку, мы получаем шанс узнать так много интересного о планете Земля! Мы...
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