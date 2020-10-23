Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?

Источник материала: Flytothesky





Географию можно сравнить с огромной энциклопедией «Все обо всем». Полюбив в эту науку, мы получаем шанс узнать так много интересного о планете Земля! Мы погружаемся в красоты мира, начинаем понимать многие закономерности и законы как природы, так и государств. Многое ли вы знаете из области географии? Сейчас мы это выясним с помощью непростого теста:)

Ответы:

1. 6852 – количество островов Японского архипелага.

2. В Африке самый высокий уровень рождаемости.

3. 13 полос на флаге США символизируют британские колонии, которые образовали независимое государство.

4. 336 водотоков у Байкала.

5. Индия – самое многонациональное государство.

6. Около 90% территории Египта – это пустыни.

7. Тайга – дикий лес на севере Европы и Азии.

8. В США наибольшее количество активных вулканов.

9. Сан-Марино – старейшая Конституционная Республика.

10. Ватикан окружен только одной страной.

Еще один тест:

Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной