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Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?

23.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?

Географию можно сравнить с огромной энциклопедией «Все обо всем». Полюбив в эту науку, мы получаем шанс узнать так много интересного о планете Земля! Мы погружаемся в красоты мира, начинаем понимать многие закономерности и законы как природы, так и государств. Многое ли вы знаете из области географии? Сейчас мы это выясним с помощью непростого теста:)

Ответы:

1. 6852 – количество островов Японского архипелага.
2. В Африке самый высокий уровень рождаемости.
3. 13 полос на флаге США символизируют британские колонии, которые образовали независимое государство.
4. 336 водотоков у Байкала.
5. Индия – самое многонациональное государство.
6. Около 90% территории Египта – это пустыни.
7. Тайга – дикий лес на севере Европы и Азии.
8. В США наибольшее количество активных вулканов.
9. Сан-Марино – старейшая Конституционная Республика.
10. Ватикан окружен только одной страной.

Еще один тест:
Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной

 
 
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Географию можно сравнить с огромной энциклопедией «Все обо всем». Полюбив в эту науку, мы получаем шанс узнать так много интересного о планете Земля! Мы...
 
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