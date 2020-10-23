Тренируем мозг: Сможете решить 10 ребусов?

Источник материала: Flytothesky





Ребусы – это необычные головоломки, которые появились аж несколько столетий тому назад. Людям по сей день нравится тренировать ум и логику с помощью таких задачек. А вместе с небанальным времяпрепровождением идет и приятный бонус: у вас обогащается словарный запас и развивается креативное мышление. Ну что, готовы испытать себя? Тогда покажите нам класс!

Ответы:

1. Конго

2. Гантели

3. Ноябрь

4. Ангел

5. Браузер

6. Спартак

7. Экстаз

8. Вселенная

9. Фосфор

10. Кровать

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