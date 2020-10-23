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Тренируем мозг: Сможете решить 10 ребусов?

23.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тренируем мозг: Сможете решить 10 ребусов?

Ребусы – это необычные головоломки, которые появились аж несколько столетий тому назад. Людям по сей день нравится тренировать ум и логику с помощью таких задачек. А вместе с небанальным времяпрепровождением идет и приятный бонус: у вас обогащается словарный запас и развивается креативное мышление. Ну что, готовы испытать себя? Тогда покажите нам класс!

Ответы:

1. Конго
2. Гантели
3. Ноябрь
4. Ангел
5. Браузер
6. Спартак
7. Экстаз
8. Вселенная
9. Фосфор
10. Кровать

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Ребусы – это необычные головоломки, которые появились аж несколько столетий тому назад. Людям по сей день нравится тренировать ум и логику с помощью таких задачек....
 
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