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Тренируем мозг: Сможете решить 10 ребусов?
23.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ребусы – это необычные головоломки, которые появились аж несколько столетий тому назад. Людям по сей день нравится тренировать ум и логику с помощью таких задачек. А вместе с небанальным времяпрепровождением идет и приятный бонус: у вас обогащается словарный запас и развивается креативное мышление. Ну что, готовы испытать себя? Тогда покажите нам класс!
Ответы:
1. Конго
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Ребусы – это необычные головоломки, которые появились аж несколько столетий тому назад. Людям по сей день нравится тренировать ум и логику с помощью таких задачек....
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