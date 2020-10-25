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20 лучших фотографий недели
26.10.2020 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Минута за минутой, день за днем, неделя за неделей. Время – вода. Не успели мы толком насладиться пятничным вечером, как подходит к концу воскресение. В этот поздний осенний вечер советуем вам как следует настроить себя на продуктивный понедельник. Как это сделать? Отвлекитесь на несколько минут, дайте себе пару мгновений осознанного отдыха. Просто взгляните, каким прекрасным может быть окружающий мир и моменты, которые мы часто упускаем из виду. Красота – она повсюду!
1. Центр площади. Фотограф
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