20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Минута за минутой, день за днем, неделя за неделей. Время – вода. Не успели мы толком насладиться пятничным вечером, как подходит к концу воскресение. В этот поздний осенний вечер советуем вам как следует настроить себя на продуктивный понедельник. Как это сделать? Отвлекитесь на несколько минут, дайте себе пару мгновений осознанного отдыха. Просто взгляните, каким прекрасным может быть окружающий мир и моменты, которые мы часто упускаем из виду. Красота – она повсюду!

1. Центр площади. Фотограф 巅峰（手机摄影）

2. Иллинойс, США. Фотограф Ang Wei

3. Страсть к путешествиям. Фотограф Michael J. Kochniss

4. Король на дороге. Фотограф Julia Wimmerlin

5. Северное сияние над Вестерален. Фотограф Michael Voss

6. Естественное уличное освещение. Фотограф Yongcheng Li

7. Мистический путь. Фотограф Steffen Wenske

8. Осенний мост. Фотограф David Dai

9. Утро в парке. Фотограф Юрий Цыплятников

10. Кадр осени. Фотограф Jan Sætre

11. Ветер и дождь. Фотограф 小梦

12. Человеком дорожишь в пустыне. Фотограф 行影

13. Апельсиновое дерево. Фотограф Joe Matzerath

14. Лес под солнцем. Фотограф 樵夫001

15. В рамке. Фотограф Achim Bornemann

16. Сквозь листву. Фотограф Elieser Botelho da Silva

17. Загляденье. Фотограф Lutz Nix

18. Мост. Фотограф Karsten Lützen

19. В центре кадра. Фотограф Jon A

20. Будни, улицы и переулки. Фотограф 玉米面窝窝头

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