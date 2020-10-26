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Тест: Знаете ли вы названия геометрических фигур?

26.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы названия геометрических фигур?

Как у вас с пространственным мышлением? Если все хорошо, значит, на уроках геометрии вы были неотразимы в решении сложных задачек. Ведь немногие могут в голове представить объемные фигуры и с точностью перенести их на бумагу. А если с геометрией у вас не очень, то придется постараться, чтобы пройти этот тест. Помните ли вы, как называются сложные геометрические фигуры?

Ответы:

1. Конус
2. Полусфера
3. Цилиндр
4. Тор
5. Сфера
6. Пирамида
7. Призма
8. Октаэдр
9. Додекаэдр
10. Параллелепипед

Еще один тест:
Тест: Что вы помните из школьной программы по математике?

 
 
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