Тест: Знаете ли вы названия геометрических фигур?

Источник материала: Flytothesky





Как у вас с пространственным мышлением? Если все хорошо, значит, на уроках геометрии вы были неотразимы в решении сложных задачек. Ведь немногие могут в голове представить объемные фигуры и с точностью перенести их на бумагу. А если с геометрией у вас не очень, то придется постараться, чтобы пройти этот тест. Помните ли вы, как называются сложные геометрические фигуры?

Ответы:

1. Конус

2. Полусфера

3. Цилиндр

4. Тор

5. Сфера

6. Пирамида

7. Призма

8. Октаэдр

9. Додекаэдр

10. Параллелепипед

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