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Тест: Знаете ли вы названия геометрических фигур?
26.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как у вас с пространственным мышлением? Если все хорошо, значит, на уроках геометрии вы были неотразимы в решении сложных задачек. Ведь немногие могут в голове представить объемные фигуры и с точностью перенести их на бумагу. А если с геометрией у вас не очень, то придется постараться, чтобы пройти этот тест. Помните ли вы, как называются сложные геометрические фигуры?
Ответы:
1. Конус
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Как у вас с пространственным мышлением? Если все хорошо, значит, на уроках геометрии вы были неотразимы в решении сложных задачек. Ведь немногие могут в голове...
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