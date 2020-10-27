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Тест для путешественников: Сможете ответить на 10 вопросов по географии?
27.10.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Часто случается, что человек, который любит путешествовать, совершенно не разбирается в географии. Таких людей можно назвать обычными туристами, которые едут за границу, чтобы отдохнуть от забот-хлопот. Но настоящий путешественник – это тот, кто всегда стремится узнать интересные подробности. Например, прикоснуться в культуре, традициям, попробовать национальные блюда, посетить места силы. А какой из вас путешественник? Давайте проверим, разбираетесь ли вы в географии.
Ответы:
1. Венесуэла
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Часто случается, что человек, который любит путешествовать, совершенно не разбирается в географии. Таких людей можно назвать обычными туристами, которые едут за...
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