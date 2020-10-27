Тест для путешественников: Сможете ответить на 10 вопросов по географии?

Источник материала: Flytothesky





Часто случается, что человек, который любит путешествовать, совершенно не разбирается в географии. Таких людей можно назвать обычными туристами, которые едут за границу, чтобы отдохнуть от забот-хлопот. Но настоящий путешественник – это тот, кто всегда стремится узнать интересные подробности. Например, прикоснуться в культуре, традициям, попробовать национальные блюда, посетить места силы. А какой из вас путешественник? Давайте проверим, разбираетесь ли вы в географии.

Ответы:

1. Венесуэла

2. Антарктида

3. Австралия

4. Дунай

5. Гренландия

6. Нидерланды

7. Город

8. Мьянма

9. Турция

10. Ватикан

Еще один тест:

Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?