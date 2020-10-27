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Тест для путешественников: Сможете ответить на 10 вопросов по географии?

27.10.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для путешественников: Сможете ответить на 10 вопросов по географии?

Часто случается, что человек, который любит путешествовать, совершенно не разбирается в географии. Таких людей можно назвать обычными туристами, которые едут за границу, чтобы отдохнуть от забот-хлопот. Но настоящий путешественник – это тот, кто всегда стремится узнать интересные подробности. Например, прикоснуться в культуре, традициям, попробовать национальные блюда, посетить места силы. А какой из вас путешественник? Давайте проверим, разбираетесь ли вы в географии.

Ответы:

1. Венесуэла
2. Антарктида
3. Австралия
4. Дунай
5. Гренландия
6. Нидерланды
7. Город
8. Мьянма
9. Турция
10. Ватикан

Еще один тест:
Тест: Насколько обширны ваши познания в географии?

 
 
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Часто случается, что человек, который любит путешествовать, совершенно не разбирается в географии. Таких людей можно назвать обычными туристами, которые едут за...
 
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