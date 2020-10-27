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Потери туризма от COVID-19 уже составили 730 миллиардов долларов

27.10.2020 16:09 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Количество туристических поездок в мире уменьшилось за первые восемь месяцев текущего года на 70% по сравнению с тем же периодом 2019-го, сообщила Всемирная туристская организация (UNWTO).

© Photo : Ассоциация туроператоров РФ
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Согласно данным UNWTO, в июле зафиксирован спад на 81% по сравнению с прошлым годом, в августе – на 79%.

С января по август зафиксировано на 700 миллионов поездок меньше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом экономические потери туристической отрасли достигли 730 миллиардов долларов США – это в восемь превышает показатель кризиса 2009 года.

"Беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний", – сказал руководитель организации Зураб Пололикашвили.

Он также отметил, что в настоящее время остро стоит вопрос о безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении мирового туризма.

Всемирная туристская организация в минувшем  году зарегистрировала по всему миру 1,5 миллиарда международных туристических поездок.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению руководителя UNWTO, спад количества туристических поездок имеет для сферы драматические последствия.
 
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