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Важно знать: почему помидоры и баклажаны нельзя есть часто?

27.10.2020 17:09 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Отряд пасленовых включает в себя около 200 видов растений, многие из которых считаются несъедобными. Но к ним также относятся некоторые сорта любимых всеми овощей - помидоров, баклажанов, перцев и даже картофеля. В древности эти овощи считались токсичными и не употреблялись в пищу. Вредны ли пасленовые на самом деле - попробовал разобраться Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Вред помидоров и других пасленовых овощей

Все пасленовые содержат определенное количество ядовитого соланина. Его переизбыток негативно сказывается на пищеварении - нарушает работу кишечника и провоцирует воспаление ЖКТ. Ведет соланин и к проблемам с нервной системой, сердцем и сосудами, а также приступам аритмии и тахикардии. Кроме того, токсичное соединение влияет на работу щитовидки, что в негативном случае может спровоцировать приступ тревожности и даже депрессии.

Также стоит отметить, что помидоры и перцы - главные аллергены из семейства пасленовых, из-за чего злоупотребление этими овощами может привести к аллергической реакции. Содержат растения и кальцитриол, который помогает организму скорее усваивать кальций. Если же кальция содержится в перееизбытке, он начинает скапливаться в организме, вызывая суставные и мышечные боли.

Чем заменить картофель, баклажаны и другие пасленовые?

Не стоит навсегда отказываться от любимого картофеля, баклажанов или помидоров - просто постарайтесь не употреблять их ежедневно. Для приготовления привычного пюре, используйте цветную капусту или сладкий батат, а баклажан замените на кабачок. 

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Какой вред несут пасленовые растения и почему многие ученые не рекомендуют злоупотреблять этими продуктами - читайте в справке Sputnik.
 
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