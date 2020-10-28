Тест: Какая вы природная катастрофа, когда злитесь?

Источник материала: Flytothesky





Каждый человек по-разному ведет себя в определенных ситуациях. В страхе, например, кто-то начинает плакать, а кто-то просто становится предельно настороженным. То же самое в ссорах и спорах: одни спокойно выслушивают собеседника и дают конструктивный ответ, а другие готовы рвать и метать все на своем пути, словно стихийное бедствие. Если бы ваш гнев можно было сравнить с природными катастрофами, то какая из них идеально бы вас описывала? Давайте узнаем!

Еще один тест:

Тест: На какое растение вы похожи?