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Тест: Какая вы природная катастрофа, когда злитесь?
28.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый человек по-разному ведет себя в определенных ситуациях. В страхе, например, кто-то начинает плакать, а кто-то просто становится предельно настороженным. То же самое в ссорах и спорах: одни спокойно выслушивают собеседника и дают конструктивный ответ, а другие готовы рвать и метать все на своем пути, словно стихийное бедствие. Если бы ваш гнев можно было сравнить с природными катастрофами, то какая из них идеально бы вас описывала? Давайте узнаем!
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Каждый человек по-разному ведет себя в определенных ситуациях. В страхе, например, кто-то начинает плакать, а кто-то просто становится предельно настороженным. То...
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