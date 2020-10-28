Тест: Сможете назвать советский фильм по героям?

Источник материала: Flytothesky





Трудно представить нашу жизнь без старых советских фильмов, пересматривать которые одно удовольствие. Даже сейчас, в мире, где каждый год выходит огромное количество блокбастеров, мы с радостью возвращаемся к просмотру культовых картин того времени с харизматичными персонажами и захватывающими сюжетами. Но сможете ли вы отгадать всеми полюбившиеся советские фильмы по героям из них?

Ответы:

1. «Иван Васильевич меняет профессию»

2. «Карнавал»

3. «Мой ласковый и нежный зверь»

4. «Место встречи изменить нельзя»

5. «Девчата»

6. «Гостья из будущего»

7. «Солярис»

8. «А зори здесь тихие»

9. «Тот самый Мюнхгаузен»

10. «Бриллиантовая рука»

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