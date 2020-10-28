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Тест: Сможете назвать советский фильм по героям?
28.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Трудно представить нашу жизнь без старых советских фильмов, пересматривать которые одно удовольствие. Даже сейчас, в мире, где каждый год выходит огромное количество блокбастеров, мы с радостью возвращаемся к просмотру культовых картин того времени с харизматичными персонажами и захватывающими сюжетами. Но сможете ли вы отгадать всеми полюбившиеся советские фильмы по героям из них?
Ответы:
1. «Иван Васильевич меняет профессию»
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Трудно представить нашу жизнь без старых советских фильмов, пересматривать которые одно удовольствие. Даже сейчас, в мире, где каждый год выходит огромное...
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