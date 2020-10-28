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Тест: Что вы помните о Серебряном веке русской поэзии?

28.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы помните о Серебряном веке русской поэзии?

Серебряный век – уникальная эпоха русской литературы. Есенин, Маяковский, Ахматова и другие культовые поэты придумывали новые литературные направления, экспериментировали с жанрами и создавали великие стихотворения и поэмы. Предлагаем вам проверить, отличаете ли вы акмеизм от символизма и помните ли вы то, что проходили в школе на уроках литературы. Готовы? Тогда вперед!

Ответы:

1. Конец XIX века
2. Дельвиг
3. «Радуница»
4. Горенко
5. Блок
6. Акмеизм
7. «Пощечина общественному вкусу»
8. Есенин
9. «Цех поэтов»
10. Цветаева

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Сможете закончить строки стихотворений, которые учили в школе?

 
 
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Серебряный век – уникальная эпоха русской литературы. Есенин, Маяковский, Ахматова и другие культовые поэты придумывали новые литературные направления,...
 
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