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Тест: Что вы помните о Серебряном веке русской поэзии?
28.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Серебряный век – уникальная эпоха русской литературы. Есенин, Маяковский, Ахматова и другие культовые поэты придумывали новые литературные направления, экспериментировали с жанрами и создавали великие стихотворения и поэмы. Предлагаем вам проверить, отличаете ли вы акмеизм от символизма и помните ли вы то, что проходили в школе на уроках литературы. Готовы? Тогда вперед!
Ответы:
1. Конец XIX века
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Серебряный век – уникальная эпоха русской литературы. Есенин, Маяковский, Ахматова и другие культовые поэты придумывали новые литературные направления,...
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