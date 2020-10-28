Тест: Что вы помните о Серебряном веке русской поэзии?

Источник материала: Flytothesky





Серебряный век – уникальная эпоха русской литературы. Есенин, Маяковский, Ахматова и другие культовые поэты придумывали новые литературные направления, экспериментировали с жанрами и создавали великие стихотворения и поэмы. Предлагаем вам проверить, отличаете ли вы акмеизм от символизма и помните ли вы то, что проходили в школе на уроках литературы. Готовы? Тогда вперед!

Ответы:

1. Конец XIX века

2. Дельвиг

3. «Радуница»

4. Горенко

5. Блок

6. Акмеизм

7. «Пощечина общественному вкусу»

8. Есенин

9. «Цех поэтов»

10. Цветаева

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