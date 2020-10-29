Что известно о новом главе МВД: молодой генерал и инициативный руководитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Новым министром внутренних дел Беларуси стал 45-летний генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, который прошел путь от участкового.

Новый министр считается одним из самых молодых милицейских генералов – получил звание генерал-майора в 43 года, когда еще возглавлял УВД Витебской области.

Коллеги отмечают его высокий профессионализм, внешнюю сдержанность, но "при этом он достаточно жесткий при принятии решений".

"Человек, который прошел путь от участкового, возглавлял УВД, а тем более столичную милицию, не может не обладать железным характером", – так его охарактеризовали Sputnik подчиненные.

По их словам, чтобы понять масштаб личности генерала Кубракова, нужно учесть, что в ГУВД Минска он был назначен в достаточно сложный период – в стране должны были пройти президентские выборы.

Еще один интересный факт из служебной биографии Кубракова: именно он в 2012 году, когда главой МВД только-только стал пришедший из КГБ Игорь Шуневич, выступил с инициативой вернуть милицейскому спецназу название ОМОН. Это предложение было поддержано, наверное, поэтому минский спецназ в черных беретах так предан Кубракову.

Глава МВД родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси. Службу в органах внутренних дел начал в 1995-м. Работал участковым, впоследствии занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Потом был начальником УВД Витебской области, начальником ГУВД Минска.