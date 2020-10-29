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Тест: В каких странах находятся знаменитые природные памятники?

29.10.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В каких странах находятся знаменитые природные памятники?

Наша планета наполнена удивительными природными красотами. Тут вам и невероятные пещеры из ледника, и внушительные горные массивы, и захватывающие дух каньоны. Все это вы можете увидеть своими глазами, стоит только взять билет на самолет и вылететь по нужному маршруту. Мы собрали для вас самые впечатляющие природные памятники. Сможете угадать, какой стране каждый из них принадлежит?

Ответы:

1. На границе Канады и США
2. Исландия
3. Украина
4. В Непал или Китай
5. США
6. Израиль, Палестина, Иордания
7. Ирландия
8. Австралия
9. Китай
10. Россия

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Наша планета наполнена удивительными природными красотами. Тут вам и невероятные пещеры из ледника, и внушительные горные массивы, и захватывающие дух каньоны....
 
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