Тест: В каких странах находятся знаменитые природные памятники?

Источник материала: Flytothesky





Наша планета наполнена удивительными природными красотами. Тут вам и невероятные пещеры из ледника, и внушительные горные массивы, и захватывающие дух каньоны. Все это вы можете увидеть своими глазами, стоит только взять билет на самолет и вылететь по нужному маршруту. Мы собрали для вас самые впечатляющие природные памятники. Сможете угадать, какой стране каждый из них принадлежит?

Ответы:

1. На границе Канады и США

2. Исландия

3. Украина

4. В Непал или Китай

5. США

6. Израиль, Палестина, Иордания

7. Ирландия

8. Австралия

9. Китай

10. Россия

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