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Тест: Какой вы человек, судя по вашему почерку?
29.10.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Существует специальная наука, которая изучает почерк, – графология. Вы даже не представляете, как много можно сказать о человеке, его характере, особенностях и даже психическом состоянии всего лишь по почерку. Мы, конечно, не профессиональные графологи, но тоже кое-что знаем. Наш тест расскажет, что вы за человек, опираясь на толщину ваших букв, расстояние между ними и скорость письма. Давайте начинать!
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Существует специальная наука, которая изучает почерк, – графология. Вы даже не представляете, как много можно сказать о человеке, его характере, особенностях и...
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