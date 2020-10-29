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Тест: Какой вы человек, судя по вашему почерку?

29.10.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой вы человек, судя по вашему почерку?

Существует специальная наука, которая изучает почерк, – графология. Вы даже не представляете, как много можно сказать о человеке, его характере, особенностях и даже психическом состоянии всего лишь по почерку. Мы, конечно, не профессиональные графологи, но тоже кое-что знаем. Наш тест расскажет, что вы за человек, опираясь на толщину ваших букв, расстояние между ними и скорость письма. Давайте начинать!

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Существует специальная наука, которая изучает почерк, – графология. Вы даже не представляете, как много можно сказать о человеке, его характере, особенностях и...
 
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