Тест: Какой вы человек, судя по вашему почерку?

Источник материала: Flytothesky





Существует специальная наука, которая изучает почерк, – графология. Вы даже не представляете, как много можно сказать о человеке, его характере, особенностях и даже психическом состоянии всего лишь по почерку. Мы, конечно, не профессиональные графологи, но тоже кое-что знаем. Наш тест расскажет, что вы за человек, опираясь на толщину ваших букв, расстояние между ними и скорость письма. Давайте начинать!

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