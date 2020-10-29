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ГПК: въезд отдельных граждан в Беларусь ограничен
29.10.2020 19:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Въезд в Беларусь отдельных категорий граждан из сопредельных стран ограничен, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во второй половине дня в четверг 29 октября в социальных сетях появилась информация, что люди (не только иностранные граждане)
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что введенные ограничения не будут распространяться на следующих граждан:
При этом без каких-либо условий можно попасть в Беларусь через Национальный аэропорт Минск – на авиапассажиров введенные меры не распространяются.
Напомним, в четверг 29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следует
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О проблемах с пересечением границы граждане начали сообщать во второй половине дня в четверг 29 октября – пограничники не пропускали людей, не объясняя причин.
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