ГПК: въезд отдельных граждан в Беларусь ограничен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Въезд в Беларусь отдельных категорий граждан из сопредельных стран ограничен, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Во второй половине дня в четверг 29 октября в социальных сетях появилась информация, что люди (не только иностранные граждане) не могут въехать в республику – пограничники не пропускали никого через границу, не объясняя причин. Трудности с пересечением границы были на литовском, польском и украинском направлениях.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что введенные ограничения не будут распространяться на следующих граждан:

сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами

водители транспортных средств, выполняющих международные перевозки

члены поездных и локомотивных бригад международного ж/д-сообщения.

При этом без каких-либо условий можно попасть в Беларусь через Национальный аэропорт Минск – на авиапассажиров введенные меры не распространяются.

Напомним, в четверг 29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следует закрыть границу , не сделав ее при этом "железным занавесом". Ранее он не видел необходимости в применении таких мер, а в марте назвал ограничительные меры соседних государств " несусветной глупостью ".

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