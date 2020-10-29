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ГПК: въезд отдельных граждан в Беларусь ограничен

29.10.2020 19:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Въезд в Беларусь отдельных категорий граждан из сопредельных стран ограничен, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Закрыли или нет: что происходит на границах Беларуси?

Во второй половине дня в четверг 29 октября в социальных сетях появилась информация, что люди (не только иностранные граждане) не могут въехать в республику – пограничники не пропускали никого через границу, не объясняя причин. Трудности с пересечением границы были на литовском, польском и украинском направлениях.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что введенные ограничения не будут распространяться на следующих граждан:

  • сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами
  • водители транспортных средств, выполняющих международные перевозки
  • члены поездных и локомотивных бригад международного ж/д-сообщения.

При этом без каких-либо условий можно попасть в Беларусь через Национальный аэропорт Минск – на авиапассажиров введенные меры не распространяются.

Напомним, в четверг 29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следует закрыть границу, не сделав ее при этом "железным занавесом". Ранее он не видел необходимости в применении таких мер, а в марте назвал ограничительные меры соседних государств "несусветной глупостью".

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Теги: Минск
 
 
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О проблемах с пересечением границы граждане начали сообщать во второй половине дня в четверг 29 октября – пограничники не пропускали людей, не объясняя причин.
 
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