|
Тест по истории: Что вы знаете о событиях, которые изменили мир?
30.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все мы когда-то учили всемирную историю. Правда, кто-то на уроках валял дурака и считал ворон, а кто-то внимательно слушал учителя и зазубривал все параграфы. Мы решили выяснить, как у вас обстоят дела с историческими фактами. Мы пронесемся с вами по всему свету и побываем во всех временных отрезках. Ну что, готовы начать историческое путешествие? Тогда полетели!
Ответы:
1. На картинке изображен взрыв башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все мы когда-то учили всемирную историю. Правда, кто-то на уроках валял дурака и считал ворон, а кто-то внимательно слушал учителя и зазубривал все параграфы. Мы...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)