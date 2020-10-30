Тест по истории: Что вы знаете о событиях, которые изменили мир?

Источник материала: Flytothesky





Все мы когда-то учили всемирную историю. Правда, кто-то на уроках валял дурака и считал ворон, а кто-то внимательно слушал учителя и зазубривал все параграфы. Мы решили выяснить, как у вас обстоят дела с историческими фактами. Мы пронесемся с вами по всему свету и побываем во всех временных отрезках. Ну что, готовы начать историческое путешествие? Тогда полетели!

Ответы:

1. На картинке изображен взрыв башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

2. Первое ядерное взрывное устройство было испытано в 1945 году.

3. Лозунг «Но пасаран!» связан с Гражданской войной в Испании.

4. Карибский кризис разгорелся между Советским Союзом и США.

5. Великая депрессия проходила в 1930-е годы.

6. Франклин Делано Рузвельт четырежды побеждал на президентских выборах.

7. Окончание Столетней войны и падение Византийской империи произошли в одном и том же 1453 году.

8. Первым доминионом Британской империи была Канада.

9. Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н. э.

10. До получения независимости Нидерланды были колонией Испании.

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