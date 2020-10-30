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Тест: Чем вам нужно заняться на Хэллоуин?
30.10.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Тук-тук! Это самый жуткий и мистический праздник года стучится к вам в двери. У вас появилось хэллоуинское настроение? Если да – отлично, вы уже готовы к волшебству. Если нет – сейчас мы это исправим. Специально к Хэллоуину мы приготовили тест, который зарядит вас правильным настроением и нужной атмосферой. Устраивайтесь поудобнее, отвечайте на вопросы честно и приготовьтесь узнать, чем вы займетесь в канун Дня всех святых!
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Тук-тук! Это самый жуткий и мистический праздник года стучится к вам в двери. У вас появилось хэллоуинское настроение? Если да – отлично, вы уже готовы к волшебству....
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