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Тест: Чем вам нужно заняться на Хэллоуин?

30.10.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Чем вам нужно заняться на Хэллоуин?

Тук-тук! Это самый жуткий и мистический праздник года стучится к вам в двери. У вас появилось хэллоуинское настроение? Если да – отлично, вы уже готовы к волшебству. Если нет – сейчас мы это исправим. Специально к Хэллоуину мы приготовили тест, который зарядит вас правильным настроением и нужной атмосферой. Устраивайтесь поудобнее, отвечайте на вопросы честно и приготовьтесь узнать, чем вы займетесь в канун Дня всех святых!

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Тук-тук! Это самый жуткий и мистический праздник года стучится к вам в двери. У вас появилось хэллоуинское настроение? Если да – отлично, вы уже готовы к волшебству....
 
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