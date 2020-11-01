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20 лучших фотографий недели
01.11.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Дни становятся все короче, легкий мороз робко щиплет щечки по утрам, появляются первые весточки наступающей зимы – так приветствует нас ноябрь. Серость и холод за окном способны вызвать грусть даже у тех, кто отличается позитивным отношением к жизни. Поэтому мы предлагаем вам сегодня встряхнуться и раскрасить этот день в яркие цвета. Погрузитесь в новую подборку лучших фото недели и зарядитесь теми эмоциями, которых сейчас так не хватает.
1. Симметрия. Фотограф
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