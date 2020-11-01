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20 лучших фотографий недели

01.11.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Дни становятся все короче, легкий мороз робко щиплет щечки по утрам, появляются первые весточки наступающей зимы – так приветствует нас ноябрь. Серость и холод за окном способны вызвать грусть даже у тех, кто отличается позитивным отношением к жизни. Поэтому мы предлагаем вам сегодня встряхнуться и раскрасить этот день в яркие цвета. Погрузитесь в новую подборку лучших фото недели и зарядитесь теми эмоциями, которых сейчас так не хватает.

1. Симметрия. Фотограф Marc Adamus

2. Лесная тропинка. Фотограф Carsten Meyerdierks

3. Прогулка в никуда. Фотограф Carlotta Ricci

4. Кто там? Фотограф Taya Iv

5. Осенняя энергия. Фотограф Anne-Catherine Lardinois

6. Маскировка. Фотограф Steve Saad

7. Пора любви. Фотограф lion

8. Последний проблеск света. Фотограф Torstein H

9. Свет в окошке. Фотограф Alessandro Vegini

10. Горы поздней осенью. Фотограф 硕果

11. Храм в утреннем тумане. Фотограф 人在途中

12. Точка. Фотограф Giulio Sangiuliano

13. Ферма. Фотограф Alfred Lešnjak

14. Экстраординарное в обычной жизни. Фотограф 路遥(Lin)

15. Вечер ноября. Фотограф dieterlauer

16. Вид на солнце. Фотограф 沙鱼

17. Местная дорога. Фотограф 歌珊王子

18. Дорога перекрыта. Фотограф Louis Dumont

19. Осень в Голландии. Фотограф Jan Veenboer

20. Хороший кадр. Фотограф Natalia Solodar

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Дни становятся все короче, легкий мороз робко щиплет щечки по утрам, появляются первые весточки наступающей зимы – так приветствует нас ноябрь. Серость и холод за...
 
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