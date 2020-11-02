Тест: Попробуйте угадать страну по денежной купюре

Источник материала: Flytothesky





Национальная валюта так же, как и кухня, традиции или культура, отражает ценности той или иной страны. На банкнотах часто изображают значимые для государства вещи: достопримечательности, символы, известных личностей. И те, кто любит путешествовать, считают своим долгом привезти из разных стран мира хотя бы по одной банкноте. А знаете ли вы, каким государствам принадлежат эти денежные купюры?

Ответы:

1. Албания

2. Израиль

3. Мьянма

4. Монголия

5. Великобритания

6. Турция

7. Хорватия

8. Япония

9. Саудовская Аравия

10. Мали

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