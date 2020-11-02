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Тест: Попробуйте угадать страну по денежной купюре
02.11.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Национальная валюта так же, как и кухня, традиции или культура, отражает ценности той или иной страны. На банкнотах часто изображают значимые для государства вещи: достопримечательности, символы, известных личностей. И те, кто любит путешествовать, считают своим долгом привезти из разных стран мира хотя бы по одной банкноте. А знаете ли вы, каким государствам принадлежат эти денежные купюры?
Ответы:
1. Албания
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Национальная валюта так же, как и кухня, традиции или культура, отражает ценности той или иной страны. На банкнотах часто изображают значимые для государства вещи:...
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