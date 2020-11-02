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Тест: Попробуйте угадать страну по денежной купюре

02.11.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Попробуйте угадать страну по денежной купюре

Национальная валюта так же, как и кухня, традиции или культура, отражает ценности той или иной страны. На банкнотах часто изображают значимые для государства вещи: достопримечательности, символы, известных личностей. И те, кто любит путешествовать, считают своим долгом привезти из разных стран мира хотя бы по одной банкноте. А знаете ли вы, каким государствам принадлежат эти денежные купюры?

Ответы:

1. Албания
2. Израиль
3. Мьянма
4. Монголия
5. Великобритания
6. Турция
7. Хорватия
8. Япония
9. Саудовская Аравия
10. Мали

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Теги: Курсы валют
 
 
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Национальная валюта так же, как и кухня, традиции или культура, отражает ценности той или иной страны. На банкнотах часто изображают значимые для государства вещи:...
 
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