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Тест: Сможете ответить на 10 вопросов о планете Земля?
02.11.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы живем на одной из самых удивительных планет, полной загадок. Ученые сотни лет пытаются разгадать тайны мирового океана, секреты исчезнувших цивилизаций, мифы нерукотворных памятников и многое другое. Кое-что им все-таки удается. А вы уверены, что знаете все о Земле? Предлагаем вам бросить вызов своей эрудиции и пройти тест, посвященный нашей планете.
Ответы:
1. 2,5–3% – столько пресной воды на Земле.
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Мы живем на одной из самых удивительных планет, полной загадок. Ученые сотни лет пытаются разгадать тайны мирового океана, секреты исчезнувших цивилизаций, мифы...
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