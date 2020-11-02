Тест: Сможете ответить на 10 вопросов о планете Земля?

Источник материала: Flytothesky





Мы живем на одной из самых удивительных планет, полной загадок. Ученые сотни лет пытаются разгадать тайны мирового океана, секреты исчезнувших цивилизаций, мифы нерукотворных памятников и многое другое. Кое-что им все-таки удается. А вы уверены, что знаете все о Земле? Предлагаем вам бросить вызов своей эрудиции и пройти тест, посвященный нашей планете.

Ответы:

1. 2,5–3% – столько пресной воды на Земле.

2. Земля вращается с запада на восток.

3. 40,075 км – длина экватора Земли.

4. 4,54 млрд лет – возраст Земли.

5. Марианский желоб находится в Тихом океане.

6. Луч солнца доходит до Земли примерно за 8 минут.

7. 12 баллов – это максимум шкалы интенсивности землетрясений .

8. 2/3 населения планеты никогда не видели снега.

9. 7,74 с – длительность самой продолжительной молнии, зафиксированной в Альпах.

10. Полярное сияние – свечение верхних слоев атмосферы.

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