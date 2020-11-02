Тест: Вы бы смогли жить в СССР?

Источник материала: Flytothesky





Вы когда нибудь задумывались, какой была бы жизнь, если б вы родились в прошлом? Судьба сложилась бы совершенно иначе. Вы бы, скорее всего, выбрали другую профессию. Да и образ жизни значительно отличался бы от привычного. Предлагаем вам немного пофантазировать и проверить, как бы вам жилось в Советском Союзе. Получилось бы адаптироваться к новым условиям? Давайте выясним!

Еще один тест:

Тест: Знаете ли вы фразы, которые употреблялись в СССР?