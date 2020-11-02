|
Тест: Вы бы смогли жить в СССР?
02.11.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы когда нибудь задумывались, какой была бы жизнь, если б вы родились в прошлом? Судьба сложилась бы совершенно иначе. Вы бы, скорее всего, выбрали другую профессию. Да и образ жизни значительно отличался бы от привычного. Предлагаем вам немного пофантазировать и проверить, как бы вам жилось в Советском Союзе. Получилось бы адаптироваться к новым условиям? Давайте выясним!
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы когда нибудь задумывались, какой была бы жизнь, если б вы родились в прошлом? Судьба сложилась бы совершенно иначе. Вы бы, скорее всего, выбрали другую профессию....
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)