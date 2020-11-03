Тест по культовым советским фильмам: Сможете набрать 10 из 10?

Источник материала: Flytothesky





Советские киноленты – такие любимые, родные и уютные. С цепляющими сюжетами, талантливыми актерами и колоритными героями. Некоторые из фильмов мы смотрели далеко не один раз и знаем наизусть. Другие помнятся чуть хуже, но они все так же узнаваемы буквально по одному кадру. Сегодняшний тест как раз об этом. Сможете ли вы вспомнить культовые кинокартины по стоп-кадрам? Мы уверены в вашей памяти:)

Ответы:

1. «Любовь и голуби»

2. «Обыкновенное чудо»

3. «Мэри Поппинс, до свидания»

4. «Зеркало»

5. «Семнадцать мгновений весны»

6. «Д’Артаньян и три мушкетёра»

7. «Приключения Буратино»

8. «Три тополя на Плющихе»

9. «Карнавальная ночь»

10. «Алые паруса»

Пройдите также:

Тест: На какой советский мультфильм похожа ваша жизнь?