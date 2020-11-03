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Тест по культовым советским фильмам: Сможете набрать 10 из 10?
03.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советские киноленты – такие любимые, родные и уютные. С цепляющими сюжетами, талантливыми актерами и колоритными героями. Некоторые из фильмов мы смотрели далеко не один раз и знаем наизусть. Другие помнятся чуть хуже, но они все так же узнаваемы буквально по одному кадру. Сегодняшний тест как раз об этом. Сможете ли вы вспомнить культовые кинокартины по стоп-кадрам? Мы уверены в вашей памяти:)
Ответы:
1. «Любовь и голуби»
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Советские киноленты – такие любимые, родные и уютные. С цепляющими сюжетами, талантливыми актерами и колоритными героями. Некоторые из фильмов мы смотрели далеко...
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