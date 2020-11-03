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Белавиа продлила приостановку рейсов в Таллинн, Ларнаку и Ригу
03.11.2020 16:09 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Таллинн, Ларнаку и Ригу до 14 декабря включительно, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, до 27 марта следующего года не будут выполняться рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта "Домодедово") в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.
Как ранее сообщал Sputnik, в сентябре Беларусь и РФ договорились о возобновлении регулярных полетов. Сейчас "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняют по три рейса в неделю между Минском и Москвой.
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Ограничения на полеты из Минска в эти города будут действовать как минимум до 14 декабря текущего года.
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