10 вещей с Aliexpress, которые помогут создать уютную и теплую атмосферу в вашем доме

Источник материала: Flytothesky





Вот и пришел ноябрь, а это значит, что самое время выбирать уютные вещички для интерьера и готовиться к предстоящей зиме. Ведь что может поднять настроение холодным и дождливым вечером? Конечно же, теплый плед, большая чашка с чаем и приятный запах ароматических свечей. Мы собрали подборку из 10 недорогих, а главное стильных аксессуаров для вашего дома.

Плед крупной вязки





Каждому известно, что приятный и мягкий плед – залог уюта в доме. Не важно, сидите вы в кресле с книгой или на диване перед телевизором. Закутавшись прохладным вечером в теплое одеяльце, вы мигом ощутите полный покой и комфорт.

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Ароматные свечки





Конечно, интерьер должен радовать глаз, но что насчет нашего носа? Всем нравится, когда в квартире приятно пахнет. Ароматические свечи прекрасно справляются с задачей и наполняют комнату вашим любимым запахом.

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Магические кристаллы





Кто-то верит в целительные свойства кристаллов, кто-то очищает ими дом от негативной энергии, а кому-то просто нравится, как они мерцают на свету. Благодаря уникальной фактуре из кристаллов можно собрать потрясающую композицию и украсить интерьер.

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Ультрамягкое кресло-пуф





Развалиться можно и на диване, но кто откажется от пуфа? Такое кресло обволакивает тело словно облачко, поэтому вылезать из него вы точно не захотите. А еще у этого кресла есть несколько расцветок. Вы легко найдете то единственное, которое украсит вашу спальню.

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Большая чашка для горячего чаечка





О чем вы думаете, когда возвращаетесь с работы холодным ноябрьским вечером? Наверняка о горячем чае:) Поверьте, в большой и красивой кружке даже обычный листовой чай с лимоном покажется вам в 100 раз вкуснее.

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Живописный сушеный букет





Задать осеннее настроение в гостиной, спальне или кухне с легкостью помогут сушеные растения, которые долго хранятся в комнатных условиях. Просто возьмите красивую вазу, поставьте в них цветочки… и вуаля – интерьер сразу преобразится!

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Грациозная ваза в стиле ретро





А вот и изящная ваза, в которой будет стоять ваш сезонный букет:)

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Стильные настенные рамки для фотографий





К сожалению, в век цифровых технологий многие фотографии хранятся в телефонах. Но почему бы не распечатать ваш любимый снимок и не поставить его в прелестную рамку? Этот аксессуар вы даже можете повесить на стену! Мы гарантируем, что ваш дом тут же заиграет новыми красками.

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Декоративные наволочки в скандинавском стиле





Благодаря подушкам любое место в доме превращается в любимый уютный уголок. А что сделает обычную подушку элементом декора? Конечно же, симпатичная наволочка:)

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Необычная лампа-книжка





Пылающий жарким огнем камин – вот залог домашнего комфорта. Но камин есть далеко не у всех, поэтому будем создавать уют с помощью светодиодной лампы. Ее мягкий и теплый свет мигом поможет вам расслабиться и погрузиться в атмосферу покоя.

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