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Самолеты из Минска в Тбилиси не будут летать до конца месяца
04.11.2020 17:05 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" продлила до 30 ноября приостановку рейсов во все аэропорты Грузии, сообщили Sputnik в пресс-службе национального перевозчика.
"Это решение грузинских властей", - уточнили там.
© Sputnik Станислав Лобатый
При этом в "Белавиа" отметили, что из Тбилиси в Минск рейсы будут выполняться, как и раньше, по одному разу в неделю по пятницам. Ближайший самолет с васильком вылетит в белорусскую столицу 6 ноября.
Напомним, в минувший вторник национальный перевозчик
Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.
Кроме того, до 27 марта следующего года не будут выполняться рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта "Домодедово") в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.
Как ранее сообщал Sputnik, в сентябре
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При этом, как отметили в национальном перевозчике, из грузинской столицы в белорусскую рейсы продолжат выполняться – по одному разу в неделю.
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