Самолеты из Минска в Тбилиси не будут летать до конца месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" продлила до 30 ноября приостановку рейсов во все аэропорты Грузии, сообщили Sputnik в пресс-службе национального перевозчика.

"Это решение грузинских властей", - уточнили там.

При этом в "Белавиа" отметили, что из Тбилиси в Минск рейсы будут выполняться, как и раньше, по одному разу в неделю по пятницам. Ближайший самолет с васильком вылетит в белорусскую столицу 6 ноября.

Напомним, в минувший вторник национальный перевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря. До этого "Белавиа" отменила полеты в Ашхабад до 1 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021 года не будет рейсов в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.

Кроме того, до 27 марта следующего года не будут выполняться рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта "Домодедово") в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Как ранее сообщал Sputnik, в сентябре Беларусь и РФ договорились о возобновлении регулярных полетов. Сейчас "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняют по три рейса в неделю между Минском и Москвой.

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