Тест: Какая ваша темная черта характера?

Источник материала: Flytothesky





Человек – существо сбалансированное, уравновешенное и гармоничное. Именно поэтому в нас есть не только набор положительных качеств, но и темная сторона. Обычно мы умеем контролировать своих демонов, сидящих глубоко внутри. Но иногда они прорываются наружу и берут над нами верх. Сегодняшний тест покажет, какой темной чертой характера вы обладаете.

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