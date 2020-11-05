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Тест: Какая ваша темная черта характера?
05.11.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человек – существо сбалансированное, уравновешенное и гармоничное. Именно поэтому в нас есть не только набор положительных качеств, но и темная сторона. Обычно мы умеем контролировать своих демонов, сидящих глубоко внутри. Но иногда они прорываются наружу и берут над нами верх. Сегодняшний тест покажет, какой темной чертой характера вы обладаете.
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Человек – существо сбалансированное, уравновешенное и гармоничное. Именно поэтому в нас есть не только набор положительных качеств, но и темная сторона. Обычно мы...
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