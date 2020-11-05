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Тест: Хватит ли вам знаний, чтобы правильно ответить на 10 вопросов?
05.11.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Тесты на эрудицию – это не просто забавные задачки с ответами. Это маленькие шажочки к совершенству. Только представьте, что если каждый день узнавать как минимум по два факта, то спустя месяц ваша личная библиотека в голове пополнится на 60 новых знаний. Давайте начнем развиваться уж сейчас. Попробуйте ответить на вопросы из разных областей. Справитесь?
Ответы:
1. Пиратский флаг называют «Веселый Роджер».
Еще один тест:
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Тесты на эрудицию – это не просто забавные задачки с ответами. Это маленькие шажочки к совершенству. Только представьте, что если каждый день узнавать как минимум...
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