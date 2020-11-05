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Тест: Хватит ли вам знаний, чтобы правильно ответить на 10 вопросов?

05.11.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хватит ли вам знаний, чтобы правильно ответить на 10 вопросов?

Тесты на эрудицию – это не просто забавные задачки с ответами. Это маленькие шажочки к совершенству. Только представьте, что если каждый день узнавать как минимум по два факта, то спустя месяц ваша личная библиотека в голове пополнится на 60 новых знаний. Давайте начнем развиваться уж сейчас. Попробуйте ответить на вопросы из разных областей. Справитесь?

Ответы:

1. Пиратский флаг называют «Веселый Роджер».
2. До 1997 года Гонконг был колонией Великобритании.
3. Провизор работает в сфере производства, хранения и продажи лекарств.
4. Самая горячая из планет Солнечной системы – Венера.
5. Из сахарного тростника делают ром.
6. Кубок Стэнли разыгрывают в хоккее.
7. На олимпийском флаге Африку символизировало кольцо черного цвета.
8. Америку открыли в 1492 году.
9. «Сотворение Адама» написал Микеланджело.
10. Джакарта – столица Индонезии.

Еще один тест:
Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов

 
 
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Тесты на эрудицию – это не просто забавные задачки с ответами. Это маленькие шажочки к совершенству. Только представьте, что если каждый день узнавать как минимум...
 
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