Тест: Хватит ли вам знаний, чтобы правильно ответить на 10 вопросов?

Источник материала: Flytothesky





Тесты на эрудицию – это не просто забавные задачки с ответами. Это маленькие шажочки к совершенству. Только представьте, что если каждый день узнавать как минимум по два факта, то спустя месяц ваша личная библиотека в голове пополнится на 60 новых знаний. Давайте начнем развиваться уж сейчас. Попробуйте ответить на вопросы из разных областей. Справитесь?

Ответы:

1. Пиратский флаг называют «Веселый Роджер».

2. До 1997 года Гонконг был колонией Великобритании.

3. Провизор работает в сфере производства, хранения и продажи лекарств.

4. Самая горячая из планет Солнечной системы – Венера.

5. Из сахарного тростника делают ром.

6. Кубок Стэнли разыгрывают в хоккее.

7. На олимпийском флаге Африку символизировало кольцо черного цвета.

8. Америку открыли в 1492 году.

9. «Сотворение Адама» написал Микеланджело.

10. Джакарта – столица Индонезии.

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Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов