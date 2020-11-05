Тест: Насколько развит ваш эмоциональный интеллект?

Источник материала: Flytothesky





Умение человека распознавать эмоции, намерения, желания как других людей, так и свои собственные, – очень важный навык. Чем лучше развит эмоциональный интеллект, тем лучше получается объяснять свои эмоции. В таком случае вы меньше подвержены стрессу и понимаете, чего хотят от вас другие люди. Наш сегодняшний тест поможет узнать, на каком уровне эмоционального развития вы находитесь.

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