ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Насколько развит ваш эмоциональный интеллект?

05.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько развит ваш эмоциональный интеллект?

Умение человека распознавать эмоции, намерения, желания как других людей, так и свои собственные, – очень важный навык. Чем лучше развит эмоциональный интеллект, тем лучше получается объяснять свои эмоции. В таком случае вы меньше подвержены стрессу и понимаете, чего хотят от вас другие люди. Наш сегодняшний тест поможет узнать, на каком уровне эмоционального развития вы находитесь.

Еще один тест:
Тест: Какую эмоцию вам нужно побороть?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умение человека распознавать эмоции, намерения, желания как других людей, так и свои собственные, – очень важный навык. Чем лучше развит эмоциональный интеллект,...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Помните ли вы фразы из советских фильмов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика