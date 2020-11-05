Тест: Помните ли вы фразы из советских фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Не одно поколение выросло на советском кинематографе. Многие до сих пор пересматривают фильмы эпохи СССР и восхищаются ими, как в первый раз. Но лишь истинные поклонники жанра знают эти кинокартины чуть ли не по репликам. Самые популярные фильмы уже давно разобрали по цитатам, которые используются по сей день в нашей речи. Сможете вспомнить культовые картины по фразам из них? Мы уверены, вы с легкостью справитесь с этим тестом!

Ответы:

1. «Подкидыш»

2. «Карнавальная ночь»

3. «Обыкновенное чудо»

4. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

5. «Чародеи»

6. «Человек с бульвара Капуцинов»

7. «Служебный роман»

8. «Девчата»

9. «Джентльмены удачи»

10. «Берегись автомобиля»

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