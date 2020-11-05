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Тест: Помните ли вы фразы из советских фильмов?
05.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не одно поколение выросло на советском кинематографе. Многие до сих пор пересматривают фильмы эпохи СССР и восхищаются ими, как в первый раз. Но лишь истинные поклонники жанра знают эти кинокартины чуть ли не по репликам. Самые популярные фильмы уже давно разобрали по цитатам, которые используются по сей день в нашей речи. Сможете вспомнить культовые картины по фразам из них? Мы уверены, вы с легкостью справитесь с этим тестом!
Ответы:
1. «Подкидыш»
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Не одно поколение выросло на советском кинематографе. Многие до сих пор пересматривают фильмы эпохи СССР и восхищаются ими, как в первый раз. Но лишь истинные...
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