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Тест: Когда отмечали главные праздники Советского Союза?

06.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Когда отмечали главные праздники Советского Союза?

У каждой страны есть свои особенные праздники, которые отличают ее от других. Например, в СССР отмечали много памятных дат, которые сейчас остались на страницах истории. Хотя День Октябрьской революции и День космонавтики мы помним до сих пор. Готовы освежить некоторые важные праздники того времени в памяти? Тогда попробуйте угадать, когда они отмечались!

Ответы:

1. День Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября
2. День космонавтики – 12 апреля
3. День советской молодежи – последнее воскресенье июня
4. День Советской армии и Военно-Морского флота – 23 февраля
5. День советской печати – 5 мая
6. День строителя – 12 августа
7. День пионерии – 19 мая
8. День рождения Комсомола – 29 октября
9. День Парижской коммуны – 18 марта
10. День Конституции СССР – 7 октября

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