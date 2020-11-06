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Тест: Когда отмечали главные праздники Советского Союза?
06.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждой страны есть свои особенные праздники, которые отличают ее от других. Например, в СССР отмечали много памятных дат, которые сейчас остались на страницах истории. Хотя День Октябрьской революции и День космонавтики мы помним до сих пор. Готовы освежить некоторые важные праздники того времени в памяти? Тогда попробуйте угадать, когда они отмечались!
Ответы:
1. День Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября
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У каждой страны есть свои особенные праздники, которые отличают ее от других. Например, в СССР отмечали много памятных дат, которые сейчас остались на страницах...
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