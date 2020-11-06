Тест: Когда отмечали главные праздники Советского Союза?

Источник материала: Flytothesky





У каждой страны есть свои особенные праздники, которые отличают ее от других. Например, в СССР отмечали много памятных дат, которые сейчас остались на страницах истории. Хотя День Октябрьской революции и День космонавтики мы помним до сих пор. Готовы освежить некоторые важные праздники того времени в памяти? Тогда попробуйте угадать, когда они отмечались!

Ответы:

1. День Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября

2. День космонавтики – 12 апреля

3. День советской молодежи – последнее воскресенье июня

4. День Советской армии и Военно-Морского флота – 23 февраля

5. День советской печати – 5 мая

6. День строителя – 12 августа

7. День пионерии – 19 мая

8. День рождения Комсомола – 29 октября

9. День Парижской коммуны – 18 марта

10. День Конституции СССР – 7 октября

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