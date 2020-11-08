Алену Делону исполняется 85: как постарел знаменитый ловелас

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сложно поверить, но главному красавчику второй половины ХХ века исполняется 85 лет.

Еще сложнее поверить, но родители Алена Делона хотели видеть его колбасником. Они владели мясной лавкой в Париже недалеко от тюрьмы Френа и надеялись, что мальчик продолжит дело. Тем более, что будущий актер не отличался примерным поведением, за что его неоднократно исключали из разных школ и пансионов.

"Это была профессия родителей. Речь шла о том, чтобы я продолжил её. Это казалось мне совершенно нормальным",- объяснял позже журналистам Делон.

Он даже получил диплом, который позволил бы ему заниматься производством мясопродуктов, отработал несколько месяцев и решил уйти в летчики-испытатели.

В летчики Делона не взяли — набор к тому времени был завершен, зато взяли рекрутом в морпехи и отправили на войну в Индокитай. Впрочем, будущий актер служил не на передовой, а в дисциплинарной роте, причем из своего поведения не раз оказывался на гауптвахте. Однако это время актер вспоминал как счастливейшее в своей жизни.

"Это время позволило мне стать тем, кем я стал потом и кем являюсь теперь", — признавался позже Делон.

© Sputnik Наталия Белохвостикова и Ален Делон на съемках фильма "Тегеран-43"

"Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера",- говорили Делону продюсеры. Не сразу, но все-таки ему решили дать шанс. Понемногу он начал сниматься, профессии учился прямо на площадке. Его заметили и отметили после картины Рене Клемана "На ярком солнце" по мотивам романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли, Деклон сыграл того самого авантюриста, обаятельного и абсолютно аморального.После демобилизации он работал официантом, но эта карьера не сложилась. И тогда молодой человек по совету друзей рискнул показаться кинопродюсерам. Но первые попытки оказались безуспешными.

Затем были "Рокко и его братья", "Леопард", где он сыграл вместе с Бертом Ланкастером и Клаудией Кардинале, за что был номинирован на "Золотой глобус" как "самый многообещающий новичок среди мужчин". Парижская пресса и критики признали: Делон раскрылся как тонкий и сложный драматический актер.

В последующие годы он много снимался — и в родной Франции, и в Голливуде, в 1985 году был отмечен премией "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история". Но главным его званием стали его собственные имя и фамилия, словосочетание Ален Делон стало определением безупречной мужской красоты.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Киноактер Ален Делон и Мисс Франции-2013 Марин Лорфелен на Каннском кинофестивале

Старшего сына, появившегося в отношениях с певицей Нико, Делон не признал в отличие от его родителей, мальчика воспитывали дедушка и бабушка. У актера было множество красивых любовных историй, в том числе с австрийской киноактрисой Роми Шнайдер, и лишь один непродолжительный брак. В середине 60-х Делон четыре года прожил в официальных отношениях с французской актрисой Натали Бартелеми, которая родила ему сына Энтони.

© AP / Michel Euler Ален Делон и его сын, актер Энтони Делон, актер театра, кино и телевидения. Отношения у отца и сына всегда были сложными

Впрочем, у Делона есть еще двое детей, актриса Анушка и модель Ален-Фабьен, которые появились в гражданском браке актера с голландской манекенщицей Росали ван Бремен.

© AP / Zacharie Scheurer Модель Ален-Фабьен Делон на показе мужской коллекции Dior в 2014 году

© AP / Vianney Le Caer Ален Делон и его дочь, актриса Анушка Делон позируют фотографам на 72-м международном кинофестивале в Каннах. В 2019 году он получил почетную "Золотую пальмовую ветвь", его назвали живой легендой и планетарной иконой

В июне 2019 артист был госпитализирован после приступов мигрени. Он перенес операцию в парижской больнице, где провел три недели в отделении интенсивной терапии.