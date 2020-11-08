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20 лучших фотографий недели

08.11.2020 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Воскресенье – отличный день, чтобы подвести итоги недели, составить планы на будущее и немножечко помечтать. Чего вам хочется на самом деле? Это вопрос со звездочкой. Ведь немногие могут распознать свои желания. Но одно мы знаем точно: сейчас всем хочется хоть чуточку тепла. Держите подборку лучших фотографий недели. Здесь вы найдете красивые теплые кадры, сделанные с любовью, которые зарядят вас настроением на будущую неделю.

1. Сутки назад. Фотограф Michael J. Kochniss

2. Стихи. Фотограф Mike Kreitz

3. Прыжок. Фотограф Furqan Ali

4. Ноябрьский туман. Фотограф Kai Ziehl

5. Одинокое дерево. Фотограф moonriver

6. Прекрасный тоннель близ Чичестера . Фотограф Stuart Ansell

7. Осень. Фотограф Mycatherina

8. Старение листьев. Фотограф Aashish Vaidya

9. Сумерки. Фотограф Narcís Ros

10. Радуга. Фотограф Gino Angelini

11. Мост. Фотограф Vijay Anand

12. Бангкок. Фотограф Ketan Jethwa

13. Маяк. Фотограф Holger Arlt

14. Осенние подсолнухи. Фотограф Matt Maciej

15. Свет. Фотограф Mila Lapka

16. Новое утро в горах. Фотограф Hans Kruse

17. Великая красота. Фотограф 喵星侠

18. Повседневная жизнь фотографа. Фотограф 光影

19. Поднимись на вершину. Фотограф pierre

20. Силуэты. Фотограф Diego

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Воскресенье – отличный день, чтобы подвести итоги недели, составить планы на будущее и немножечко помечтать. Чего вам хочется на самом деле? Это вопрос со...
 
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