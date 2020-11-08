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20 лучших фотографий недели
08.11.2020 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Воскресенье – отличный день, чтобы подвести итоги недели, составить планы на будущее и немножечко помечтать. Чего вам хочется на самом деле? Это вопрос со звездочкой. Ведь немногие могут распознать свои желания. Но одно мы знаем точно: сейчас всем хочется хоть чуточку тепла. Держите подборку лучших фотографий недели. Здесь вы найдете красивые теплые кадры, сделанные с любовью, которые зарядят вас настроением на будущую неделю.
1. Сутки назад. Фотограф
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