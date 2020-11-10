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Тест: Знаете ли вы биологию на 10 из 10?

10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы биологию на 10 из 10?

Биология – это наука, изучающая не только пестики и тычинки. Она не ограничивается растительным и животным миром. Все, что есть на планете, находится под властью биологии, даже то, что не видно человеческим глазом. Многие ученые называют ее «наукой о жизни». Хорошо ли вы запомнили то, чему вас учили в школе на уроках биологии? Сегодня вам пригодятся эти знания:)

Ответы:

1. Грибам не свойственен фотосинтез, потому что в них нет хлорофилла.
2. Паук – это не насекомое.
3. В составе клетки больше всего кислорода.
4. Шиповник относится к семейству розоцветных.
5. Паразиты отличаются от ленточных червей тем, что у них есть пищеварительная система.
6.Зебра не относится к отряду парнокопытных.
7. Вегетативное и генеративное – это типы размножения растений.
8. Самоудвоение молекулы ДНК – это репликация.
9. Температура тела пресмыкающихся зависит от сердца и дыхательной системы.
10. Моллюски обитают и на суше, и в воде.

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Биология – это наука, изучающая не только пестики и тычинки. Она не ограничивается растительным и животным миром. Все, что есть на планете, находится под властью...
 
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