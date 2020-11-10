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Тест: Знаете ли вы биологию на 10 из 10?
10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Биология – это наука, изучающая не только пестики и тычинки. Она не ограничивается растительным и животным миром. Все, что есть на планете, находится под властью биологии, даже то, что не видно человеческим глазом. Многие ученые называют ее «наукой о жизни». Хорошо ли вы запомнили то, чему вас учили в школе на уроках биологии? Сегодня вам пригодятся эти знания:)
Ответы:
1. Грибам не свойственен фотосинтез, потому что в них нет хлорофилла.
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Биология – это наука, изучающая не только пестики и тычинки. Она не ограничивается растительным и животным миром. Все, что есть на планете, находится под властью...
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