Тест: Знаете ли вы биологию на 10 из 10?

Источник материала: Flytothesky





Биология – это наука, изучающая не только пестики и тычинки. Она не ограничивается растительным и животным миром. Все, что есть на планете, находится под властью биологии, даже то, что не видно человеческим глазом. Многие ученые называют ее «наукой о жизни». Хорошо ли вы запомнили то, чему вас учили в школе на уроках биологии? Сегодня вам пригодятся эти знания:)

Ответы:

1. Грибам не свойственен фотосинтез, потому что в них нет хлорофилла.

2. Паук – это не насекомое.

3. В составе клетки больше всего кислорода.

4. Шиповник относится к семейству розоцветных.

5. Паразиты отличаются от ленточных червей тем, что у них есть пищеварительная система.

6.Зебра не относится к отряду парнокопытных.

7. Вегетативное и генеративное – это типы размножения растений.

8. Самоудвоение молекулы ДНК – это репликация.

9. Температура тела пресмыкающихся зависит от сердца и дыхательной системы.

10. Моллюски обитают и на суше, и в воде.

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