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Тест: Сможете продолжить известные пословицы и поговорки?

10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете продолжить известные пословицы и поговорки?

Пословицы и поговорки – это яркие выражения, которые отражают жизненные истины, ситуации и явления. Наши предки часто в юмористической форме вносили в слова сокровенный смысл и постулаты жизни. Даже если вы никогда не использовали эти фразы, они точно у вас на слуху. К тому же пословицами и поговорками переполнена русская литература. Давайте посмотрим, помните ли вы хоть что-то.

Ответы:

1. Чем богаты, тем и рады.
2. Пришла беда – отворяй ворота.
3. Собака лает – ветер носит.
4. Любишь гостить – люби и к себе звать.
5. Кот из дому – мыши в пляс.
6. Бумага все стерпит.
7. Добро должно быть с кулаками.
8. Жизнь прожить – не поле перейти.
9. Кто не успел, тот опоздал.
10. Куй железо, пока горячо.

Еще один тест:
Сможете ли вы продолжить эти известные русские поговорки?

 
 
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Пословицы и поговорки – это яркие выражения, которые отражают жизненные истины, ситуации и явления. Наши предки часто в юмористической форме вносили в слова...
 
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