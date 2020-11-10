Тест: Сможете продолжить известные пословицы и поговорки?

Источник материала: Flytothesky





Пословицы и поговорки – это яркие выражения, которые отражают жизненные истины, ситуации и явления. Наши предки часто в юмористической форме вносили в слова сокровенный смысл и постулаты жизни. Даже если вы никогда не использовали эти фразы, они точно у вас на слуху. К тому же пословицами и поговорками переполнена русская литература. Давайте посмотрим, помните ли вы хоть что-то.

Ответы:

1. Чем богаты, тем и рады.

2. Пришла беда – отворяй ворота.

3. Собака лает – ветер носит.

4. Любишь гостить – люби и к себе звать.

5. Кот из дому – мыши в пляс.

6. Бумага все стерпит.

7. Добро должно быть с кулаками.

8. Жизнь прожить – не поле перейти.

9. Кто не успел, тот опоздал.

10. Куй железо, пока горячо.

Еще один тест:

Сможете ли вы продолжить эти известные русские поговорки?