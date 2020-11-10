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Тест: Сможете продолжить известные пословицы и поговорки?
10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Пословицы и поговорки – это яркие выражения, которые отражают жизненные истины, ситуации и явления. Наши предки часто в юмористической форме вносили в слова сокровенный смысл и постулаты жизни. Даже если вы никогда не использовали эти фразы, они точно у вас на слуху. К тому же пословицами и поговорками переполнена русская литература. Давайте посмотрим, помните ли вы хоть что-то.
Ответы:
1. Чем богаты, тем и рады.
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Пословицы и поговорки – это яркие выражения, которые отражают жизненные истины, ситуации и явления. Наши предки часто в юмористической форме вносили в слова...
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