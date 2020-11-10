Тест: Насколько вы самовлюбленный человек?

Источник материала: Flytothesky





Любить, оберегать и лелеять себя очень важно. В этом и правда нет ничего зазорного. Но чрезмерно самовлюбленные люди, провозгласившие себя центром Земли, зачастую раздражают окружающих. Поэтому важно помнить,что всего должно быть в меру. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы самовлюбленный человек. Быть может, некоторых особенностей поведения вы даже не замечали за собой.

Еще один тест:

Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?