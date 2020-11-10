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Тест: Насколько вы самовлюбленный человек?
10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Любить, оберегать и лелеять себя очень важно. В этом и правда нет ничего зазорного. Но чрезмерно самовлюбленные люди, провозгласившие себя центром Земли, зачастую раздражают окружающих. Поэтому важно помнить,что всего должно быть в меру. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы самовлюбленный человек. Быть может, некоторых особенностей поведения вы даже не замечали за собой.
Еще один тест:
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Любить, оберегать и лелеять себя очень важно. В этом и правда нет ничего зазорного. Но чрезмерно самовлюбленные люди, провозгласившие себя центром Земли, зачастую...
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