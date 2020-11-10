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Тест: Насколько вы самовлюбленный человек?

10.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько вы самовлюбленный человек?

Любить, оберегать и лелеять себя очень важно. В этом и правда нет ничего зазорного. Но чрезмерно самовлюбленные люди, провозгласившие себя центром Земли, зачастую раздражают окружающих. Поэтому важно помнить,что всего должно быть в меру. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы самовлюбленный человек. Быть может, некоторых особенностей поведения вы даже не замечали за собой.

Еще один тест:
Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?

 
 
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Любить, оберегать и лелеять себя очень важно. В этом и правда нет ничего зазорного. Но чрезмерно самовлюбленные люди, провозгласившие себя центром Земли, зачастую...
 
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