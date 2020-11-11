Тест: Легко ли вас обмануть?

Источник материала: Flytothesky





Чрезмерная доверчивость – достаточно опасное качество. Ведь наивные люди видят во всем хорошее и не ожидают подвоха или ножа в спину. Их могут обмануть не только знакомые, коллеги или партнеры, но и близкие люди. Не зря существует мудрая фраза «Доверяй, но проверяй». Именно такой позиции стоит придерживаться каждому из нас. А вы идете по жизни с таким же девизом? Или вас легко обмануть? Сейчас узнаем!



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