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Тест: Легко ли вас обмануть?

11.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Легко ли вас обмануть?

Чрезмерная доверчивость – достаточно опасное качество. Ведь наивные люди видят во всем хорошее и не ожидают подвоха или ножа в спину. Их могут обмануть не только знакомые, коллеги или партнеры, но и близкие люди. Не зря существует мудрая фраза «Доверяй, но проверяй». Именно такой позиции стоит придерживаться каждому из нас. А вы идете по жизни с таким же девизом? Или вас легко обмануть? Сейчас узнаем!

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Чрезмерная доверчивость – достаточно опасное качество. Ведь наивные люди видят во всем хорошее и не ожидают подвоха или ножа в спину. Их могут обмануть не только...
 
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