|
Тест: Легко ли вас обмануть?
11.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Чрезмерная доверчивость – достаточно опасное качество. Ведь наивные люди видят во всем хорошее и не ожидают подвоха или ножа в спину. Их могут обмануть не только знакомые, коллеги или партнеры, но и близкие люди. Не зря существует мудрая фраза «Доверяй, но проверяй». Именно такой позиции стоит придерживаться каждому из нас. А вы идете по жизни с таким же девизом? Или вас легко обмануть? Сейчас узнаем!
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезмерная доверчивость – достаточно опасное качество. Ведь наивные люди видят во всем хорошее и не ожидают подвоха или ножа в спину. Их могут обмануть не только...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)