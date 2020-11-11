Тест: Вспомните ли вы имена героев из советских фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Советские фильмы уже просмотрены и пересмотрены десятки, а то и сотни раз. Может быть, сюжет большинства картин мы и знаем наизусть, но далеко не каждый человек сможет вспомнить имена всех персонажей. А что насчет вас? Вы хорошо помните, как зовут героев из «Служебного романа»? А из «Иронии судьбы»? Проверьте свою память с помощью теста по советскому кинематографу.

Ответы:

1. Володя

2. Ольга Петровна

3. Сусанна

4. Балбес

5. Платон Сергеевич

6. Глеб Шулейкин

7. Миша

8. Сан Саныч

9. Маргарита Павловна

10. Тамара

Пройдите также:

Тест: Помните ли вы фразы из советских фильмов?