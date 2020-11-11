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Тест: Вспомните ли вы имена героев из советских фильмов?
11.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советские фильмы уже просмотрены и пересмотрены десятки, а то и сотни раз. Может быть, сюжет большинства картин мы и знаем наизусть, но далеко не каждый человек сможет вспомнить имена всех персонажей. А что насчет вас? Вы хорошо помните, как зовут героев из «Служебного романа»? А из «Иронии судьбы»? Проверьте свою память с помощью теста по советскому кинематографу.
Ответы:
1. Володя
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Советские фильмы уже просмотрены и пересмотрены десятки, а то и сотни раз. Может быть, сюжет большинства картин мы и знаем наизусть, но далеко не каждый человек...
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