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Исполняется сто лет со дня рождения драматурга Андрея Макаенка
12.11.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Андрей Егорович Макаенок родился 12 ноября 1920 года в селе Борхов Рогачевского района. Окончил среднюю школу в соседних Журавичах, работал в Доме культуры.
© Sputnik / Абелин
Когда будущему драматургу исполнилось 19 лет и он учился в Рогачевском педагогическом училище, началась война. Макаенок попал на фронт, где был тяжело ранен – ему даже грозила ампутация обеих ног. К счастью, будущий драматург был вовремя эвакуирован. В 1942 году он был признан непригодным к военной службе и некоторое время работал военруком в Грузии.
Вернувшись домой, устроился в школу, затем – в райком Гродненского комсомола, где был назначен вторым секретарем горкома. Но в Гродно Макаенок прожил недолго – перебрался к семье в Могилев, где работал партийным работником на железнодорожном узле.
Затем в течение года Макаенок был помощником секретаря Журавицкого райкома партии. Критики утверждают, что эта должность сильно повлияла на его творчество, потому что там будущий драматург мог увидеть все проблемы, стоящие перед людьми того времени.
Четыре года, с 1949-го по 1953-й, Макаенок работал заведующим отделом прозы в сатирическом журнале "Вожык". Литературная деятельность Андрея Макаенка началась во время войны с дневников и зарисовок с фронта, а потом у него появилась возможность печататься.
© Sputnik / Евгений Коктыш
Первая книга Макаенка вышла в 1951 году, а в следующем году он заявил о себе как драматург с пьесой "На досвітку", которая была поставлена в Театре Янки Купалы. В 1953-м свет увидела комедия "Выбачайце, калі ласка!", которая имела невероятный успех. После ее постановки Макаенок надолго оставил журналистику, посвящая себя только литературной деятельности, лишь в 1966 году он согласился на должность главного редактора журнала "Неман", поскольку там мог способствовать популяризации современной белорусской литературы.
Музой Макаенка была известная артистка Купаловского театра Галина Макарова, которую комедия "Выбачайце, калі ласка!" сделала знаменитой. В дальнейшем драматург часто писал роли в своих пьесах специально под нее, а Лушку в спектакле "Лявоніха на арбіце" Макарова сыграла целых 600 раз!
Андрей Макаенок внезапно скончался на 62-м году жизни и был похоронен на Восточном кладбище. В 1986 году ему установили мемориальную доску в доме №10 по Войсковому переулку в Минске.
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Макаенок считается классиком белорусской литературы, его работы вошли в золотой фонд национального театра.
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