Исполняется сто лет со дня рождения драматурга Андрея Макаенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Андрей Егорович Макаенок родился 12 ноября 1920 года в селе Борхов Рогачевского района. Окончил среднюю школу в соседних Журавичах, работал в Доме культуры.

Когда будущему драматургу исполнилось 19 лет и он учился в Рогачевском педагогическом училище, началась война. Макаенок попал на фронт, где был тяжело ранен – ему даже грозила ампутация обеих ног. К счастью, будущий драматург был вовремя эвакуирован. В 1942 году он был признан непригодным к военной службе и некоторое время работал военруком в Грузии.

Вернувшись домой, устроился в школу, затем – в райком Гродненского комсомола, где был назначен вторым секретарем горкома. Но в Гродно Макаенок прожил недолго – перебрался к семье в Могилев, где работал партийным работником на железнодорожном узле.

Затем в течение года Макаенок был помощником секретаря Журавицкого райкома партии. Критики утверждают, что эта должность сильно повлияла на его творчество, потому что там будущий драматург мог увидеть все проблемы, стоящие перед людьми того времени.

Четыре года, с 1949-го по 1953-й, Макаенок работал заведующим отделом прозы в сатирическом журнале "Вожык". Литературная деятельность Андрея Макаенка началась во время войны с дневников и зарисовок с фронта, а потом у него появилась возможность печататься.

Первая книга Макаенка вышла в 1951 году, а в следующем году он заявил о себе как драматург с пьесой "На досвітку", которая была поставлена в Театре Янки Купалы. В 1953-м свет увидела комедия "Выбачайце, калі ласка!", которая имела невероятный успех. После ее постановки Макаенок надолго оставил журналистику, посвящая себя только литературной деятельности, лишь в 1966 году он согласился на должность главного редактора журнала "Неман", поскольку там мог способствовать популяризации современной белорусской литературы.

Музой Макаенка была известная артистка Купаловского театра Галина Макарова, которую комедия "Выбачайце, калі ласка!" сделала знаменитой. В дальнейшем драматург часто писал роли в своих пьесах специально под нее, а Лушку в спектакле "Лявоніха на арбіце" Макарова сыграла целых 600 раз!

Подробнее о жизни и творчестве известной актрисы читайте на национальной версии сайта .

Андрей Макаенок внезапно скончался на 62-м году жизни и был похоронен на Восточном кладбище. В 1986 году ему установили мемориальную доску в доме №10 по Войсковому переулку в Минске.

Больше о творчестве драматурга и лучшие цитаты из его произведений читайте на национальной версии сайта.

Читайте также: