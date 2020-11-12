Тест: На какой ступеньке интеллектуальной лестнице вы находитесь?

Источник материала: Flytothesky





Представьте себе лестницу из 10 ступенек, каждая из которых отвечает за какую-то конкретную область знаний. Например, географию, математику, физику и другие науки. И чем выше вы поднимаетесь, тем более эрудированным человеком становитесь. Сегодня мы проверим, на какой ступеньке этой лестницы вы находитесь прямо сейчас. Готовы заставить свой мозг работать? Тогда покажите нам классный результат!

Ответы:

1. Спутанные провода

2. Функция зрачка – регулирование светового потока.

3. Полярная звезда находится в созвездии Малая Медведица.

4. Кирибати находится во всех четырех полушариях.

5. Число Пи обозначает отношение длины окружности к ее диаметру.

6. Москва основана в 1147 году.

7. На картинке Борис Пастернак.

8. Вес объекта будет меньше на экваторе.

9. Кристаллическая решетка алмаза состоит из атомов.

10. В 1662 году произошел Медный бунт.

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