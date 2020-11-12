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Тест: На какой ступеньке интеллектуальной лестнице вы находитесь?
12.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Представьте себе лестницу из 10 ступенек, каждая из которых отвечает за какую-то конкретную область знаний. Например, географию, математику, физику и другие науки. И чем выше вы поднимаетесь, тем более эрудированным человеком становитесь. Сегодня мы проверим, на какой ступеньке этой лестницы вы находитесь прямо сейчас. Готовы заставить свой мозг работать? Тогда покажите нам классный результат!
Ответы:
1. Спутанные провода
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Представьте себе лестницу из 10 ступенек, каждая из которых отвечает за какую-то конкретную область знаний. Например, географию, математику, физику и другие науки. И...
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