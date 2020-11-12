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Тест: Знаете ли вы названия фильмов, которые выходили в СССР?
12.11.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
СССР… Вот было время! Мы довольствовались тем, что имели. Душевные праздники, домашние вкусняшки, простые люди и добрые фильмы. Кстати, кино занимает отдельное место в истории того времени. Даже сейчас многие картины остаются признанной классикой отечественного кинематографа. А вы помните, какие фильмы выходили в Советском Союзе? Давайте проверим это с помощью теста!
Ответы:
1. «Неподдающиеся»
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СССР… Вот было время! Мы довольствовались тем, что имели. Душевные праздники, домашние вкусняшки, простые люди и добрые фильмы. Кстати, кино занимает отдельное...
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