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Тест: Сможете назвать страну по сувенирам, которые там покупают туристы?

13.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете назвать страну по сувенирам, которые там покупают туристы?

Когда мы планируем путешествие, то часто составляем маршрут, заранее узнаем, какие музеи открыты и в какие рестораны стоит зайти. Но вот о чем мы не задумываемся, так это о том, какие сувениры привезти из поездки. А зря! У каждой страны есть свои особенные вещицы, которые не оставляют равнодушным ни одного туриста. А вы хорошо разбираетесь в сувенирах из разных стран мира? Давайте это выясним!

Ответы:

1. Чехия
2. Таиланд
3. Хорватия
4. Мексика
5. Швейцария
6. Нидерланды
7. Португалия
8. Япония
9. Австралия
10. Швеция

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Когда мы планируем путешествие, то часто составляем маршрут, заранее узнаем, какие музеи открыты и в какие рестораны стоит зайти. Но вот о чем мы не задумываемся,...
 
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