Тест: Сможете назвать страну по сувенирам, которые там покупают туристы?

Источник материала: Flytothesky





Когда мы планируем путешествие, то часто составляем маршрут, заранее узнаем, какие музеи открыты и в какие рестораны стоит зайти. Но вот о чем мы не задумываемся, так это о том, какие сувениры привезти из поездки. А зря! У каждой страны есть свои особенные вещицы, которые не оставляют равнодушным ни одного туриста. А вы хорошо разбираетесь в сувенирах из разных стран мира? Давайте это выясним!

Ответы:

1. Чехия

2. Таиланд

3. Хорватия

4. Мексика

5. Швейцария

6. Нидерланды

7. Португалия

8. Япония

9. Австралия

10. Швеция

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