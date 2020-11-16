Тест: Кем вы были в прошлой жизни?

Источник материала: Flytothesky





Согласно многим религиям, наша душа – бессмертна, а тело – это просто физическая оболочка. И на самом деле мы проживаем несколько жизней, а после смерти перерождаемся в новом теле. А вы верите в реинкарнацию? Считаете ли вы возможным продолжение жизни в другой форме и другом мире? Если ответ да, тогда пройдите наш мистический тест. Выбранные ответы скажут, в ком раньше жила ваша душа.

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Тест: Кем бы вы были в сказочном мире?