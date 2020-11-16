Тест на знания, который вас озадачит

Источник материала: Flytothesky





Вы тоже, узнавая интересные факты, каждый раз этому искренне удивляетесь? Мы, например, да:) А еще больше мы удивляемся тому, что мир такой огромный и такой неразгаданный. Каждый день можно найти повод для изумления. Сегодня мы решили отойти от привычного теста на знания и подготовили для вас вопросы с необычными фактами. Докажите, что логика и любознательность – ваше все!

Ответы:

1. 15 буква алфавита – Н.

2. В человеческом ухе 3 кости.

3. Первый полнометражный анимационный фильм от Pixar – «История игрушек».

4. Коала берет воду из листьев, которыми питается.

5. Когда стекло трескается, скорость трещины может достигать 5000 км/ч.

6. Кенгуру может прыгать на 10–12 метров.

7. YouTube начал работать в 2005 году.

8. Самый длинный сериал в истории – «Путеводный свет».

9. Крупнейший в мире тепличный комплекс расположен в Альмерии, Испания.

10. Помимо круглых зрачков, есть и прямоугольные. Например, у коз, овец, мангустов и осьминогов.

Еще один тест:

Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов