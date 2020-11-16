|
Тест на знания, который вас озадачит
16.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы тоже, узнавая интересные факты, каждый раз этому искренне удивляетесь? Мы, например, да:) А еще больше мы удивляемся тому, что мир такой огромный и такой неразгаданный. Каждый день можно найти повод для изумления. Сегодня мы решили отойти от привычного теста на знания и подготовили для вас вопросы с необычными фактами. Докажите, что логика и любознательность – ваше все!
Ответы:
1. 15 буква алфавита – Н.
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы тоже, узнавая интересные факты, каждый раз этому искренне удивляетесь? Мы, например, да:) А еще больше мы удивляемся тому, что мир такой огромный и такой...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)