Тест: Сможете найти все слова с ошибками?

Источник материала: Flytothesky





Правило «как слышится, так и пишется» редко работает в русском языке. Здесь постоянно нужно быть начеку, ведь в языке очень много коварных слов. А придуманные кем-то правила из интернета еще больше заставляют сомневаться в собственной грамотности. Давайте проверим, насколько вы близки с орфографией. Сможете найти все 10 слов с ошибками и обойти наши ловушки?

Ответы:

1. Кофе на вынос (правильно: кофе навынос)

2. Плащпалатка (правильно: плащ-палатка)

3. Ассиметрия (правильно: асимметрия)

4. Батальен (правильно: батальон)

5. Полу интеллигент (правильно: полуинтеллигент)

6. Превилегия (правильно: привилегия)

7. Потдон (правильно: поддон)

8. Рассчет (правильно: расчет)

9. Ухожер (правильно: ухажер)

10. Квинтессенсия (правильно: квинтэссенция)

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