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Тест: Сможете найти все слова с ошибками?
16.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Правило «как слышится, так и пишется» редко работает в русском языке. Здесь постоянно нужно быть начеку, ведь в языке очень много коварных слов. А придуманные кем-то правила из интернета еще больше заставляют сомневаться в собственной грамотности. Давайте проверим, насколько вы близки с орфографией. Сможете найти все 10 слов с ошибками и обойти наши ловушки?
Ответы:
1. Кофе на вынос (правильно: кофе навынос)
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Правило «как слышится, так и пишется» редко работает в русском языке. Здесь постоянно нужно быть начеку, ведь в языке очень много коварных слов. А придуманные кем-то...
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