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Стала известна вероятная дата отправки туристов на "Союзе" на МКС

17.11.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Первую группу туристов на российском корабле "Союз" могут отправить в полет на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года, сообщили во вторник РИА Новости.

© REUTERS / Joe Skipper
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Планируется, что туристы пробудут на станции 12 суток и 20 декабря вернутся на Землю. Согласно программе, стартует космический корабль "Союз МС-20" с Байконура. Командиром будет российский космонавт, с ним – еще два туриста.

Информация о капитане космического корабля и именах туристов пока не разглашается.

Белорусский космос

Среди уроженцев Беларуси известным покорителем космоса является 49-летний Олег Новицкий. Планируется, что в апреле 2021 года он отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-18" с космодрома Байконур в состав экипажа для 65-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

Олег Новицкий рассказал Sputnik, что возьмет с собой в полет государственный красно-зеленый флаг.

"Я в оба полета брал с собой белорусский флаг, в третьем он также будет со мной", - добавил он.

Точное количество суток, которое белорус пробудет в космосе, пока неизвестно. Обычно продолжительность экспедиции составляет полгода.

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Теги: Минск
 
 
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Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.
 
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