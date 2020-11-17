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Орфографический тест: Не путаете ли вы Ъ и Ь?

17.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Орфографический тест: Не путаете ли вы Ъ и Ь?

Правописание букв О–А, правила постановки Е–И, ударения, словарные слова, шипящие… В русском языке так много правил, запомнить которые, кажется, нереально. Но многие из них мы постоянно разбираем с вами с помощью занимательных тестов. Сегодняшний тест не будет исключением. Давайте проверим, не путаете ли вы твердый и мягкий знак. Это правило не такое простое, как вам кажется:)

Ответы:

1. Объект
2. Въезд
3. Суперинтересный, минюст
4. Интервью
5. Разъяренный
6. Вьетнам
7. Папье-маше, экстерьер
8. По-птичьи
9. Объезженный, неизъяснимый
10. Навьючить

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Правописание букв О–А, правила постановки Е–И, ударения, словарные слова, шипящие… В русском языке так много правил, запомнить которые, кажется, нереально. Но...
 
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