Орфографический тест: Не путаете ли вы Ъ и Ь?

Источник материала: Flytothesky





Правописание букв О–А, правила постановки Е–И, ударения, словарные слова, шипящие… В русском языке так много правил, запомнить которые, кажется, нереально. Но многие из них мы постоянно разбираем с вами с помощью занимательных тестов. Сегодняшний тест не будет исключением. Давайте проверим, не путаете ли вы твердый и мягкий знак. Это правило не такое простое, как вам кажется:)

Ответы:

1. Объект

2. Въезд

3. Суперинтересный, минюст

4. Интервью

5. Разъяренный

6. Вьетнам

7. Папье-маше, экстерьер

8. По-птичьи

9. Объезженный, неизъяснимый

10. Навьючить

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