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Орфографический тест: Не путаете ли вы Ъ и Ь?
17.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Правописание букв О–А, правила постановки Е–И, ударения, словарные слова, шипящие… В русском языке так много правил, запомнить которые, кажется, нереально. Но многие из них мы постоянно разбираем с вами с помощью занимательных тестов. Сегодняшний тест не будет исключением. Давайте проверим, не путаете ли вы твердый и мягкий знак. Это правило не такое простое, как вам кажется:)
Ответы:
1. Объект
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Правописание букв О–А, правила постановки Е–И, ударения, словарные слова, шипящие… В русском языке так много правил, запомнить которые, кажется, нереально. Но...
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